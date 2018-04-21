Капитан сборной Украины подписал контракт с чемпионом Армении

Голкипер сборной Украины Евгений Иваняк не стал продлевать контракт с «Ураганом» и уже достиг соглашения с чемпионом Армении «Лео» из Еревана:

Я еще мог оказаться в «Лео» зимой. Но для полноценной подготовки на Евро-2018 нужно было иметь игровую практику, которой в этот период в чемпионате Армении не было. Поэтому и было принято решение мною решение играть в составе «Урагана». Руководство «Лео» отнеслось с пониманием к моему решению. За что я им благодарен. Тем более люди, зная мои проблемы, подписали контракт с первого мая.

Многие считают, что играть в чемпионате Армении – это шаг назад для игрока, который выступал на чемпионате Европы.

Это философский вопрос. Начнем с того что руководство клуба ставит задачу не только выиграть чемпионат Армении, а добиваться постепенно успехов в Кубке УЕФА. Кроме того, идет очень серьезная работа над созданием структуры клуба, который бы соответствовал европейским стандартам.

Ты полтора проиграл в «Дине». Как ты оцениваешь полученный там опыт?

Конечно больше положительных моментов. Приобрел неоценимый опыт, играя под руководством таких специалистов как Бесо Гурамович Зоидзе и Темур Саддрадинович Алекберов. Выиграл с командой Кубок России, серебряные медали, дававшие нам право выступать в Кубке УЕФА. Ну также, как ни прискорбно говорить, вести себя в житейских ситуациях, которые возникли в «Дине». Отрицательный момент единственный – руководство клуба не выполнило оговариваемых условий. А проще говоря, к выполнению контракта со стороны руководства «Дины» присутствовала систематическая ложь.

Зимой ты вернулся в чемпионат Украины.

Откровенно говоря, уезжая в Россию, я думал, что чемпионат Украины достиг своего «дна» и вот-вот постепенно начнется подъем. Пускай малыми шажками, но подъем. Вернувшись на Украину, я убедился, что сползание вниз уровня футзала у нас в стране продолжается. Поэтому для меня переход в «Лео» это не шаг назад. Это возможность выступать в клубе, который ставит задачи на международной арене.

Хорошо твой прогноз на нынешний сезон?

Честно говоря, я буду болеть за ХИТ. Но если подходить объективно без пристрастий, то скорей всего чемпионство во второй раз подряд завоюет херсонский «Продэксим».

Отметим, что «Лео» уже второй год кряду стал чемпионом Армении и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов UEFA. В прошлогоднем Кубке UEFA ереванский клуб не сумел пробиться в элитный раунд турнира, заняв второе место в группе основного.