Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
Новости: Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов
Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов
X

Украинский борец Беленюк: Мне запретили ехать на чемпионат Европы в России

Жан Беленюк
07:13 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Беленюка

Новости спорта: Жан Беленюк заявил, что не поедет на чемпионат Европы по борьбе в Россию.

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Олимпиады в Рио Жан Беленюк заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

 

Спасибо огромное @zlatkin_leather за предоставленную крутую сумку с изображением меня с украинским флагом после победы на чемпионате Европы 2016! Очень символично, что она дошла ко мне в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в российском Каспийске и на который, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции! Спасибо Диме за сумку! У меня всё!

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk)

"Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя!", – написал Беленюк.

Напомним, что чемпионат Европы по борьбе состоится в российском Каспийске с 30-го апреля по 6-е мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Борьба, Жан Беленюк, Чемпионат Европы по борьбе.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)

Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)
Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров

Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Супруга Джеко: вот, кто вдохновляет главного форварда "Ромы"

Супруга Джеко: вот, кто вдохновляет главного форварда "Ромы"
"Ливерпуль" - "Рома": идеальный полуфинал Лиги чемпионов (Фото)

"Ливерпуль" - "Рома": идеальный полуфинал Лиги чемпионов (Фото)
Из грязи в князи: тернистый путь Салаха на вершину мирового футбола (Фото)

Из грязи в князи: тернистый путь Салаха на вершину мирового футбола (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украина завоевала вторую бронзу чемпионата Европы по дзюдо ЧМ-2018 по хоккею. Сборная Украины с разгромом уступила Японии Емельяненко - Мир: где и когда смотреть бой

Последние новости

Фроч: Джошуа побьет Уайлдера Опубликован ролик о начале съемок 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео) Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва
Сегодня читают в спорте
01 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
02 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
03 Тренер Шальке: Коноплянка пожертвовал собой ради команды
04 Болельщик арендовал кран, чтобы посмотреть футбол
05 Венгер может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире
Новости сегодня
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0