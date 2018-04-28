Украинский борец Беленюк: Мне запретили ехать на чемпионат Европы в России

Украинский борец греко-римского стиля и олимпийский призер Олимпиады в Рио Жан Беленюк заявил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя!", – написал Беленюк.

Напомним, что чемпионат Европы по борьбе состоится в российском Каспийске с 30-го апреля по 6-е мая.