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Емельяненко - Мир: где и когда смотреть бой
18:37 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В ночь с 28 на 29 апреля в США состоится турнир по смешанным единоборствам - Bellator, в главном поединке которого сойдутся Федор Емельяненко и Фрэнк Мир.

Именитый боец Федор Емельяненко 28 апреля возвращается в клетку. Соперником Последнего Императора станет экс-чемпион UFC Фрэнк Мир. Поединок пройдет в рамках Гран-при Bellator в тяжелом весе, победитель которого выйдет в полуфинал.

В Украине бой Емельяненко – Мир транслироваться не будет. Его можно посмотреть на российском телеканале Матч! Боец в 04:00 по киевскому времени.

Фрэнк на взвешивании оказался тяжелее Федора (118,6 кг против 108,9), однако необходимо учитывать долгий простой американца и тот факт, что Емельяненко намного быстрее.

Напомним, победитель "восьмерки" Гран-при Bellator станет неоспоримым чемпионом организации.

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Новости спорта, MMA, Федор Емельяненко, Федор Емельяненко - Фрэнк Мир, Фрэнк Мир.
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