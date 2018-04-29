Федор Емельяненко о допросе ФБР

"Бой прошёл немного не так, как я планировал, потому что лёгкий удар я всё-таки пропустил. Но в общем всё закончилось удачно. Фрэнк отличный и думающий боец, он был на вершине, и он хорош и на сегодняшний день.

Да, в течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион.

Что касается возможности стать чемпионом, за мной стоят многие люди. Многие за меня болеют, переживают, молятся. Я понимаю, какая армия болельщиков стоит за мной и постараюсь оправдать их надежды", — рассказал Емельяненко на пресс-конференции после боя с Миром.