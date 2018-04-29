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Украинка Никольченко добыла серебро на Кубке мира с художественной гимнастики

Влада Никольченко
13:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukraine-rg.com.ua

Новости спорта: Украинская гимнастка Влада Никольченко заняла второе место в абсолютном первенстве на соревнованиях в Баку.

Украинка Влада Никольченко выиграла «серебро» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Об этом сообщает Sport Arena.

Никольченко пропустила вперед лишь россиянку Марию Сергееву. Суммарно в 4 видах она получила 67,550 балла, опередив Анастасию Салос из Беларуси на 1 балл.

В прошлом году Влада также выиграла «серебро». На международном турнире в Израиле она, в составе юниорской сборной, заняла второе место.

Другая украинка, которая выступала на Кубке мира, Елена Дяченко финишировала на тринадцатом месте (60,450 балла), пропустив первый этап соревнований. А вот сборная Украины в групповых упражнениях заняла четвёртое место в многоборье, уступив командам Италии, Болгарии и Японии.

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Новости спорта, Баку, Влада Никольченко, Художественная гимнастика.
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