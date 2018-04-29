Санитра: В прошлом сезоне не выполнили основную задачу

В прошлом сезоне мужской биатлонной сборной Украины не удалось показать хорошего результата на Олимпиаде, но тренерский совет все равно решил оставить Юрая Санитру на посту старшего тренера сборной. Старший тренер рассказал о том, что пошло не так.

«Была цель сделать хороший результат на Олимпийских играх, но этого не получилось, мы не выполнили основную задачу. Очень серьезно поговорили о том, что и где на будущее можно сделать лучше, нашли нюансы в подготовке», — сказал Санитра в интервью изданию Xsport.ua.

«Пидручный и Прима по ногам показали очень плохой результат, самый худший за два года, которые я с ними работаю. Поэтому не могу сказать, что этот сезон по результатам был хороший. Нельзя сказать на два или четыре года будет рассчитан мой контракт. Надо показывать результаты своей работы. Я сделал проект команды на четыре года, по которому мы будем готовиться к Пекину».

Юрай Санитра продолжил работу с мужской сборной, в отличие от тренера женской команды Уроша Велепца.