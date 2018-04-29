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Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана

Льюис Хэмилтон
17:35 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон благодаря серии гоночных инцидентов ухитрился на городской трассе в Баку вырвать победу.

Едва ли гонка стартовала, как на трассу пришлось вызывать автомобиль безопасности – серия гоночных инцидентов, включая жесткое столкновение Райкконена и Окона, привела к появлению на дорожном полотне огромного количества обломков.

После возобновления гонки Феттель быстро оторвался от Хэмилтона, британец отъехал от Боттаса, а финн легко сбежал от пилотов Ред Булл, которым вместо борьбы с Мерседесом пришлось отбиваться от атак Форс Индии. Хюлькенберг сенсационно прорвался с 14-го на 4-е место, но вскоре допустил грубую ошибку и сошел с дистанции.

Феттель спокойно держал 4-5-секундный отрыв от Хэмилтона. На 22-м круге действующий чемпион допустил ошибся в повороте, что стоило ему испорченного комплекта резины и досрочного отправления на пит-стоп. Феттель отправился за свежим комплектом резины на 8 кругов позже, а дольше остальных на трассе оставался Боттас, что едва ли не принесло ему победу.

Казалось, что Феттелю с учетом пит-стопа Боттаса уже ничего не помешает одержать третью победу в сезоне, но внезапно серьезную корректировку в сценарий гонки внесли горячие парни из Ред Булл. Ферстаппен и Риккардо на протяжении всей гонки на грани фола боролись друг с другом. Кульминация этой дуэли наступила после пит-стопа – Риккардо пошел в обгон на стартовой прямой, чего упертый Ферстаппен не мог допустить: голландец спровоцировал контакт с напарником и моментально вывел оба болида Ред Булл из гонки.

Появление на трассе автомобиля безопасности обеспечило Боттасу «бесплатный» пит-стоп. Финн за несколько кругов до финиша возглавил гонку и готовился одержать четвертую победу в карьере. После рестарта гонки помешать пилоту Мерседеса попытался Феттель, но его слишком оптимистичная атака привела к позднему торможению и испорченному комплекту резины. Себастьян пропустил вперед Хэмилтона и Райкконена, а спустя несколько километров оказался позади и Переса, почуявшего запах подиума.

Не успели фаны Мерседеса осознать близость первого в сезоне победного дубля, как Боттас наехал на обломок и с проколом колеса вылетел из гонки! Теперь уже ничего не мешало Хэмилтону одержать 63-ю победу в сезоне. Попутно Льюис отобрал у Феттеля лидерство в личном зачете.

Райкконен, всю гонку проведя за спинами Ред Булл и Мерседеса, ухитрился финишировать вторым, а Перес, несмотря на 10-секундный штраф, вошел в историю Гран-при Азербайджана, как единственный пилот, дважды поднимавшийся на подиум.

Гонка в Баку навсегда запомнится для Шарля Леклера и Брэндона Хартли – пилоты Заубера и Торо Россо соответственно в Азербайджане впервые в карьере финишировали в очковой зоне.

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Новости спорта, Автоспорт, Гран При Азербайджана, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта, Формула-1.
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