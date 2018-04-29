15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку

Влада Никольченко завоевала две награды в отдельных видах на этапе Кубка мира в Баку. Украинке не было равных в упражнениях с булавами, а в упражнениях с лентой 15-летняя харьковчанка заняла третье место.

В «булавах» у Никольченко была самая сложная программа среди всех участниц финала (коэффициент 10.0). Влада выступила практически идеально, не заработала штрафов и набрала 18.100 балла, заняв первое место. Второй стала Боряна Калейн из Болгарии (17.800 балла), третьей – россиянка Мария Сергеева (17.700).

В «ленте» коэффициент сложности программы Никольценко составил 8.0. Это ниже, чем у победительницы Марии Сергеевой (16.800) и другой болгарки Катрин Тасевой, ставшей в итоге второй (16.400). Украинка набрала 16.050 и завоевала бронзу в этом виде.

В двух других финалах Влада осталась без наград. В «обруче» она стала пятой (9.9 сложность, 16.750 сумма), а в упражнениях с мячом – шестой (8.5, 16.300).

Таким образом, Никольченко собрала полный комплект медалей на этапе Кубка мира в Баку. Золото и бронзу в отдельных видах украинка присовокупила к серебру, добытому днем ранее в финале многоборья.

В двух финала также принимала участие другая украинка Елена Дьяченко. В упражнениях с булавами она заняла восьмое место (6,3, 11.750), а в упражнениях с лентой стала пятой (7.9, 14.900).

В групповых упражнениях украинки сумели взять одну награду. В финале многоборья Алина Быхно, Валерия Ханина, Дарья Кобец, Диана Мижерицкая, Анастасия Возняк и Валерия Юзвяк заняли четвертое место. За упражнения с пятью кольцами, а также с тремя мячами и двумя скакалками наши девушки получили в сумме 34.700 балла. Лучшими тут стали итальянки (40.650), вторая строчка досталась болгаркам (38.400), а третья – японкам (35.550).

А вот в финале в отдельных видах украинки поднялись на подиум в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. Сумма в 18.000 балла позволила им стать третьими. Победили тут болгарки (19.050), второе место у японок (18.000). В упражнениях с пятью обручами наши гимнастки также стали только шестыми (16.500).