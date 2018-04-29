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Волейбол. "Кажаны" прервали 10-летнюю золотую гегемонию "Локомотива" в Суперлиге

ВК Барком-Кажаны
19:55 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Локомотив не сумел в десятый раз подряд стать чемпионом Украины по волейболу, проиграв в напряженной финальной серии Кажанам (2:3).

Кажаны имели два шанса выиграть золото в родных стенах, но неожиданно проиграли обе игры, так что серия вернулась в Харьков для действительно золотого матча — победитель забирал золотые награды, проигравшему доставалось серебро.

Несмотря на преимущество паркета, Локомотив фактически ничего не сумел противопоставить львовянам. Кажаны банально играли лучше, хотя в решающие моменты руки у них дрожали.

Так, к примеру, счет 23:17 превратился в 24:23 в первой партии, но Кажанам удалось забрать сет — 25:23. После этого харьковчане сравняли счет, но это был их максимум.

Кажаны легко выиграли третий сет, а затем и четвертый. Победа в матче со счетом 3:1 и победа в золотой серии — 3:2.

Львовский волейбольный клуб впервые в своей истории выиграл золото чемпионата Украины, прервав 10-летнюю гегемонию Локомотива. В последний раз харьковчане проигрывали золото в 2008 году, когда чемпионам стал Локомотив из Киева. А всего это третий проигрыш чемпионства для харьковчан за последние 17 лет.

Локомотив (Харьков, 1) — Кажаны (Львов, 2) 2:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)

Счет в серии — 2:3

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Новости спорта, ВК Барком-Кажаны, ВК Локомотив, Волейбол, Новости волейбола.
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