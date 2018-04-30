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Украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по дзюдо

Марина Черняк
10:16 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Завершился чемпионат Европы по дзюдо, в котором представители Украины завоевали две медали.

До встречи с соотечественницей Галиной Тарасовой, Каланина сначала взяла верх над итальянкой Элеонорой Гэри, а потом на нашу дзюдоистку ждала довольно принципиальная схватка — с Ириной Киндзерским, недавно выступала в составе сборной Украины, а сейчас защищает спортивную честь Азербайджана. Калинина победила и вышла в полуфинал, где ее оппоненткой была Лариса Церич с Боснии и Герцеговины, “серебряная” (2014) и “бронзовая” (2017) призер чемпионатов Европы. В этом году Каланина уже потерпели поражение от балканкы в феврале на турнире Grand Slam в Дюссельдорфе и на этот раз ничего не изменилось.

С других участников лучший результат продемонстрировал одессит Александр Гордиенко в весе свыше 100 кг, который стал седьмым. Кеджау Ньябали (до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг) и Анастасия Турчин (до 78 кг) в зачетную семерки не попали.

Таким образом, наша команда возвращается из Тель-Авива с двумя бронзовыми наградами, ведь раньше бронзовым призером стала наша Марина Черняк. Кроме того, в двух медалей добавились два пятых и два седьмых места в украинских спортсменов.

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Все по теме:

Новости спорта, Дзюдо, Елизавета Калинина, Марина Черняк, Новости дзюдо, Чемпионат Европы.
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