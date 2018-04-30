Хоккей. Сборная Украины узнала соперников на следующем ЧМ в Дивизионе IB

В 2019-м году национальная сборная Украины по хоккею вновь сыграет в Дивизионе IB чемпионата мира. Это третий по рангу турнир мирового первенства в иерархии Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает XSport.

После окончания чемпионатов мира в дивизионах IA, IB и IIA, определились все будущие соперники украинский. Итак, в Дивизионе IB кроме сборной Украины в следующем году выступят: неудачник турнира в Дивизионе IA сборная Польши, победитель чемпионата мира в Дивизионе IIA команда Нидерландов, а также сборные Японии, Эстонии и Румынии.

Отметим, что наша национальная команда впервые не смогла вернуться в Дивизион IA с первой попытки после вылета из него. На чемпионате мира в литовском Каунасе украинцы финишировали четвертыми.