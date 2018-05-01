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Мартиросян рассказал, за счет чего победит Головкина

Ванес Мартиросян
22:15 Вт, 1 Май 2018 Телеграф

Новости спорта: Американский боксер армянского происхождения – о предстоящем поединке против Геннадия Головкина.

Ванес Мартиросян уверен, что ему по силам справиться с титулованным Геннадием Головкиным.

"Головкин попробует на вкус мой удар справа, и посмотрим, из чего сделан Геннадий. Ведь потом я ударю справа снова и снова. Я знаю, что он собирается идти вперед, но я не боюсь пропустить его удары. Все, что я пока видел, так это то, что ни у кого нет смелости биться с ним и отвечать ему ударами на удары.

Я тот, кто сделает это. Наш поединок многое скажет о Головкине. Мы узнаем, как он держит удары и как боксирует с теми, кто не боится вступать в жёсткий размен", – цитирует американца Boxingnews24.

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Новости спорта, Бокс, Ванес Мартиросян, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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