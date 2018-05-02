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Тренер сборной Украины по борьбе: Беленюку запрещено выступать в России

Жан Беленюк
08:32 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Тренер сборной Украины по борьбе Мурад Саргсян рассказал о причинах, из-за которых Жан Беленюк не поехал на чемпионат Европы в России.

Сборная Украины по борьбе отправилась в российский Каспийск на чемпионат Европы в составе делегации из 30 человек, в которой не нашлось места Олимпийскому призеру Жану Беленюку.

Сам Беленюк до этого говорил, что ему хотелось отправиться на соревнования, но он не получил на это разрешения. Мурад Саргсян пролил свет на причины этого решения.

«Почему отсутствует Жан Беленюк? Дело в том, что он связан с вооруженными силами Украины, а им действительно запрещено выступать в России»

Также он рассказал, как принималось решение о поездке на ЧЕ-2018.

«Это было единогласное решение, сомнений в команде ни у кого не было. Если не участвовать, то не отберешься на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Политические проблемы – это временно, мы все надеемся, что скоро все закончится».

«Что касается закона, принятого украинской Верховной Радой, что спортсменам нельзя выступать в России, то там все не совсем так. Нельзя ехать за счет государства, а за свой счет – пожалуйста. Мы ехали за свой счет, этого запретить не могут».

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Новости спорта, Борьба, Жан Беленюк, Новости борьбы, Чемпионат Европы.
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