Чемпионат мира по хоккею 2018: состав сборной России

Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Финальная заявка на чемпионат мира включает в себя 3 голкиперов и 22 полевых игрока.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА).

Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида Пантерз»), Артём Анисимов («Чикаго Блэкхоукс»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис Блюз»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).