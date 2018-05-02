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Настольный теннис. Женская сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ-2018
14:23 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: ФНТУ

Новости спорта: Женская сборная Украины с 3-го места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, который проходит в Хальмстаде (Швеция).

В решающем матче украинки победили сборную Венгрии – 3:2.

Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова сначала выиграли свои матчи, но Татьяна Биленко не смогла победить в третьем матче.

Затем Маргарита Песоцкая провела еще один матч, но проиграла.

В решающем матче, при счете 2:2, Анна Гапонова обыграла соперницу и принесла победу Украине.

В 1/8 финала украинки сыграют против сборной Сингапура.

Мужская сборная выступает во втором дивизионе. Чтобы попасть в первый, нужно попасть в финал в своем дивизионе. Сейчас в их активе 3 победы, заключительные 2 матча пройдут сегодня.

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Новости спорта, Настольный теннис, Сборная Украины, Теннис.
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