Настольный теннис. Женская сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ-2018

В решающем матче украинки победили сборную Венгрии – 3:2.

Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова сначала выиграли свои матчи, но Татьяна Биленко не смогла победить в третьем матче.

Затем Маргарита Песоцкая провела еще один матч, но проиграла.

В решающем матче, при счете 2:2, Анна Гапонова обыграла соперницу и принесла победу Украине.

В 1/8 финала украинки сыграют против сборной Сингапура.

Мужская сборная выступает во втором дивизионе. Чтобы попасть в первый, нужно попасть в финал в своем дивизионе. Сейчас в их активе 3 победы, заключительные 2 матча пройдут сегодня.