"Меня уверили, что все будет в порядке": Беленюк – о запрете ехать в Россию
Новости спорта: Украинский борец сожалеет о том, что пропускает чемпионат Европы.
Серебряный призер Олимпиады Рио-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал решение Министерства спорта о запрете ехать на соревнования в Россию.
"Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) – задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся". И я тренировался на высоких оборотах – ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!
Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим "державницьким рішенням" (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для укр. спортсменов принимать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счtт федерации.
Но шум поднялся!
Касаемо морального аспекта – тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен – это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!
#МойБлог #УберитеСвоиРукиОтСпорта На верхнем фото - новоиспеченный чемпион Европы из Грузии Роберт Коблиашвили, победивший в финале российского борца Бекхана Оздоева! С чем его поздравляю от всей души!! А ниже - чемпионат Европы 2016, хотя мы с Робертом встречались и в 2017 году.. Все это уже история, а она не терпит сослагательного наклонения:) Тем более, спорт - штука коварная и непостоянная! Но я увидел фото вчерашнего пьедестала, потом начали поступать звонки близких друзей, пристально следящих за моей карьерой, - со словами сочувствия. И все это навеяло мне воспоминания о том времени, уж извините.. Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) - задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся". И я тренировался на высоких оборотах - ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов! Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим "державницьким рішенням" (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для укр. спортсменов принримать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счёт федерации. Но шум поднялся! Касаемо морального аспекта - тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен - это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время! Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!
Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!", – написал Беленюк в своем Instagram.