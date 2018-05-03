Чемпионка мира по биатлону умудрилась потерять три золотые медали

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг потеряла три золотые медали, которые завоевала на юниорском чемпионате мира в Отепя, Эстония.

Биатлонистка ехала из одного города в другой, когда забыла на стоянке сумку. В ней Эльвира везла золотые медали. На следующий день Эберг вернулась на стоянку, но сумки уже не было.

На своей странице в Facebook спортсменка разместила объявление с просьбой вернуть ей награды.