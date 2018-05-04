Чемпионат мира по хоккею 2018

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ЧМ-2018 по хоккею: расписание матчей 4 мая

ЧМ-2018 по хоккею
09:40 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования примут две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.

Все игры группы A группового этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за бронзу и финал пройдут в Копенгагене (всего 34 матча). В Хернинге пройдет 30 игр: все матчи группы B, а также две игры 1/4 финала.

На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.

Расписание матчей на 4 мая:

Группа А:

17:15 Россия – Франция

А: 21:15 Швеция – Беларусь

Группа В:

 17:15 США – Канада

 21:15 Германия – Дания

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