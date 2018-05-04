ЧМ-2018 по хоккею: расписание матчей 4 мая
Новости спорта: Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею.
Все игры группы A группового этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за бронзу и финал пройдут в Копенгагене (всего 34 матча). В Хернинге пройдет 30 игр: все матчи группы B, а также две игры 1/4 финала.
На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:
Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.
Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.
Расписание матчей на 4 мая:
Группа А:
17:15 Россия – Франция
А: 21:15 Швеция – Беларусь
Группа В:
17:15 США – Канада
21:15 Германия – Дания