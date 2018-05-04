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Российский тренер - о назначении на пост наставника сборной Украины по биатлону

Андрей Прокунин
11:50 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Новый тренер женской сборной Украины по биатлону прокомментировал свое назначение

Новым тренером женской сборной Украины по биатлону стал россиянин Андрей Прокунин, который в интервью biathlon.com.ua рассказал о своем назначении.

Прокунин - россиянин, и понимает, какую реакцию это может вызвать в Украине.

«Конечно, я понимаю реакцию части украинских болельщиков на мое назначение. Понимаю также, что изменить мнение людей будет сложно. Я хочу сказать, что работа со сборной Украины – это определенный профессиональный вызов для меня. Это интересно, и в то же время волнительно, ответственность при этом колоссальная, хочется ведь на финише показать максимальный результат», - сказал Прокунин.

Последние годы тренер работал со сборными Южной Кореи.

«Действительно, планы очень амбициозные. Особенно после Олимпийских Игр развитие биатлона в Корее, по-видимому, и дальше пойдет вверх. Но после разговора с руководством корейской Федерации биатлона я пришел к выводу, что на сегодняшний день я достиг определенного уровня в этой команде и хочу начать новый этап своей тренерской карьеры».

Остановился новый тренер и на своем общении с новыми подопечными.

«На заседании присутствовала Лена Пидгрушная. Она заявила, что будет дальше тренироваться, проявила заинтересованность и поддержала меня, за что ей огромное спасибо. Других девочек не было, и мне предстоит в этом плане большая и трудная работа. В преддверии первого сбора я обязательно созвонюсь со всеми спортсменками, пообщаемся и по телефону, и уже на первом мероприятии, на котором соберется большое количество спортсменок».

«Разумеется, для коммуникации потребуется время: девушки познакомятся со мной, я – с ними. Сделаем выводы и определимся, как двигаться дальше. Возможно, это будет чуть менее многочисленный состав – кого-то отправим в юниорскую сборную. Может быть, будет какое-то разделение внутри команды. Но все это – рабочие моменты, которые мы коллегиально решим с другими наставниками».

О подготовке к новому сезону.

«Этот вопрос мы обсудили с Государственным тренером Евгением Федоровичем Колупаевым. Поскольку все мероприятия идут по линии министерства, то есть определенные процедуры, в соответствии с которыми мы должны запускать их в работу за несколько дней до начала. На 99% мы определились с двумя первыми мероприятиями, а уже последующую программу более детально мы разработаем позднее».

«Потому что, с учетом первого года работы, для этого мне необходимо встретиться и обсудить данный вопрос с Григорием Ивановичем Шамраем и принять во внимание мнение личных тренеров спортсменок. После этого будет представлен полный план».

«Любимые места для сборов? Любимых мест у меня много – нравятся те же Раубичи и Отепяя. Но это не имеет большого значения. Главное – это цель и задачи, которые ты ставишь на конкретное мероприятие», - добавил тренер.

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Новости спорта, Андрей Прокунин, Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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