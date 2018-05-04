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Брынзак - о назначении Прокунина на пост наставника сборной Украины по биатлону

Владимир Брынзак
12:36 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил причину, из-за которой на пост главного тренера команды был избран россиянин Андрей Прокунин.

О назначении российского тренера на пост наставника сборной Украины стало известно сегодня. В тренерский штаб Прокунина вошли бывший старший тренер сборной Украины по лыжным гонкам Валерий Лесников, белорусский специалист Владимир Махлаев и Григорий Шамрай, который ранее работал с сине-желтыми.

По словам президента Федерации биатлона Украины, в лице 39-летнего Прокунина сборная получит амбициозного тренера.

«На заседании комиссии заслушали программы кандидатов, их видение и первые шаги по работе с командой. Очень много вопросов задавали Василий Карленко и Виктор Корж. После обсуждения было принято решение утвердить в качестве старшего тренера Андрея Прокунина. Решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, готовому полностью отдаваться работе», — цитирует слова Брызнака Biathlon.com.ua.

«Сейчас многие команды испытывают проблемы с назначением тренеров. Те же сборные Норвегии и Чехии до сих пор пребывают в подвешенном состоянии».

Также президент федерации сообщил, что национальная команда проведет первый сбор, задействуя большое количество спортсменок.

«Первый сбор команды в Чернигове решили провести общим – с участием большого количества спортсменок. После этого определимся с дальнейшим форматом работы – будет ли это единая команда, или мы сохраним команду Б, как отдельную структуру».

Стартовый этап подготовки женская сборная Украины начнет 23 мая.

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Все по теме:

Новости спорта, Андрей Прокунин, Биатлон, Владимир Брынзак, Новости биатлона, Сборная Украины.
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