Чемпионат мира по хоккею 2018

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Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею

Норвегия – Латвия
13:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборные Норвегии и Латвии сыграют в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В субботу, 5 мая, состоится встреча первого тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею, в которой сборная Норвегии сыграет с командой из Латвии.

Букмекеры из компании bet365 на победу латвийской сборной принимают ставки с коэффициентом 2,4. Успех норвежцев оценивается в 2,6. А ничейный исход поединка в основное время – 3,85.

Контора bwin также отдает небольшое преимущество команде Латвии. На триумф латвийцев предлагают поставить с коэффициентом 2,45, а на победу Норвегии – 2,5. Вероятность ничейного результата – 4,0.

Отметим, что матч 1-го тура группы B между сборными Норвегии и Латвии пройдет в субботу, 5 мая, в датском Хернинге на ледовой площадке Йюске Банк Боксен. Начало поединка – в 13:15 по киевскому времени.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Латвии, Сборная Норвегии, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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