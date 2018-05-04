Норвегия – Латвия: прогноз букмекеров на матч ЧМ по хоккею

В субботу, 5 мая, состоится встреча первого тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею, в которой сборная Норвегии сыграет с командой из Латвии.

Букмекеры из компании bet365 на победу латвийской сборной принимают ставки с коэффициентом 2,4. Успех норвежцев оценивается в 2,6. А ничейный исход поединка в основное время – 3,85.

Контора bwin также отдает небольшое преимущество команде Латвии. На триумф латвийцев предлагают поставить с коэффициентом 2,45, а на победу Норвегии – 2,5. Вероятность ничейного результата – 4,0.

Отметим, что матч 1-го тура группы B между сборными Норвегии и Латвии пройдет в субботу, 5 мая, в датском Хернинге на ледовой площадке Йюске Банк Боксен. Начало поединка – в 13:15 по киевскому времени.