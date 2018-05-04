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Биатлон. Брынзак о назначении Прокунина на пост главного тренера женской сборной Украины

Владимир Брынзак
21:40 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Владимир Брынзак рассказал, как проходило назначение нового тренера для женской сборной Украины по биатлону.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал назначение российского специалиста Андрея Прокунина на пост главного тренера украинской женской сборной по биатлону.

"На заседании комиссии мы заслушали программы кандидатов, их видение и первые шаги по работе с командой. И после обсуждения было принято решение утвердить в качестве старшего тренера Андрея Прокунина. Сейчас многие команды испытывают проблемы с назначением тренеров, те же сборные Норвегии и Чехии до сих пор пребывают в подвешенном состоянии. Мы решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом, готовому полностью отдаваться работе.

Первый сбор команды в Чернигове мы решили провести общий – с участием большого количества спортсменок. После этого определимся с дальнейшим форматом работы – будет ли это единая команда, или мы сохраним команду Б, как отдельную структуру", – цитирует Брынзака biathlon.com.ua.

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Новости спорта, Биатлон, Владимир Брынзак, Женская сборная Украины по биатлону, Новости биатлона.
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