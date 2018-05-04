Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную

"Меня пригласили в одну европейскую страну и предложили 200 тыс. долларов за переход в их сборную. То есть я перехожу, получаю эти деньги, получаю европейский паспорт и зарплату в 5000 долларов в месяц", - цитирует Беленюка Xsport.

"И предлагают такие условия не только мне, а многим украинским спортсменам. Куча предложений у меня была – куда ни приеду, везде предлагают. В Китай звали, даже в Крым приглашали и давали 5000 долларов.

Но я верю в будущее Украины, верю в эту страну. Я ведь буду чувствовать себя куском г.., если развернусь и уеду, подведя людей, которые за меня искренне болеют и говорят искренние слова. Это для меня крайне важно – не предавать чувств людей, друзей и близких", — рассказал Жан.