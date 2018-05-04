Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. Ещё по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артём Анисимов.

Сборная США выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. В серии буллитов была обыграна команда Канады со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Боливье, Колтон Парэйко. У команды США дубль оформил Дилан Ларкин, ещё по одному точному броску на свой счёт записали Андерс Ли и Джонни Годро. Автором победного буллита стал Кэм Аткинсон.