Чемпионат мира по хоккею 2018

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Швеция - Беларусь: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

ЧМ-2018 по хоккею
21:16 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Во втором матче дня группы А между собой сойдутся Швеция и Беларусь.

Начало поединка в Копенгагене в 21:15 по киевскому времени.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования примут две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.

Все игры группы A группового этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за бронзу и финал пройдут в Копенгагене (всего 34 матча). В Хернинге пройдет 30 игр: все матчи группы B, а также две игры 1/4 финала.

На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Беларуси по хоккею, Сборная Швеции по хоккею, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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