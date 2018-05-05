ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
Новости спорта: Вечером 4 мая были сыграны еще 2 матча ЧМ-2018 по хоккею.
Сборная Швеции на старте не испытала проблем с Беларусью, забросив ей пять безответных шайб.
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Швеция – Беларусь – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 9 Андерссон (Эверберг, Кемпе), 2:0 – 9 Нюквист (Линдхольм, Клингберг), 3:0 – 23 Янмарк-Нюлен (Зибанежад, Ракелль), 4:0 – 33 Ракелль, 5:0 – 56 Зибанежад (Ракелль, Янмарк-Нюлен)
Хозяева чемпионата мира сборная Дании сумела в серии буллитов обыграть Германию.
Германия – Дания – 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 28 Йенсен (Нильсен, Йенсен), 1:1 – 32 Драйзайтль (Элиц), 1:2 – 35 Сторм (Ларсен, Хардт), 2:2 – 50 Элиц (Мюллер, Драйзайтль)