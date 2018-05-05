Чемпионат мира по хоккею 2018

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Емельяненко - Гонзага: результаты взвешивания (Видео)

Александр Емельяненко - Габриэл Гонзага
10:53 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Емельяненко

Новости спорта: 4 мая состоялось взвешивание участников турнира по смешанным единоборства в Екатеринбурге.

5 мая в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship 2, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Турнир пройдёт в КРК "Уралец". В главном бою вечера известный российский тяжеловес Александр Емельяненко будет противостоять бразильцу Габриэлу Гонзаге.

Результаты взвешивания:

Вадим Кафаров: 79,6 кг / Артур Караваев: 79,75 кг

Михаил Штин: 61,45 кг / Максим Усоян: 61,25 кг

Дмитрий Малыхин: 93,45 кг / Абдулла Далгатов: 93,95 кг

Александр Грозин: 68,95 кг / Руслан Хисамутдинов: 69,3 кг

Арсений Смирнов: 84,15 кг / Олег Дадонов: 83,95 кг

Никита Чистяков: 62,9 кг / Антон Чернега: 63,05 кг

Олег Оленичев: 84,3 кг / Виталий Слипенко: 83,8 кг

Денис Лаврентьев: 62,05 кг / Режиналдо Виера: 61,9 кг

Михаил Рагозин: 93 кг / Валлисон Карвальо: 93,25 кг

Иван Штырков: 107,35 кг / Жеронимо Дос Сантос: 120,15 кг

Александр Емельяненко: 116,2 кг / Габриэл Гонзага: 119,55 кг.

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Новости спорта, MMA, Александр Емельяненко - Габриэл Гонзага, Новости ММА.
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