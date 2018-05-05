Емельяненко - Гонзага: результаты взвешивания (Видео)
Новости спорта: 4 мая состоялось взвешивание участников турнира по смешанным единоборства в Екатеринбурге.
5 мая в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship 2, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Турнир пройдёт в КРК "Уралец". В главном бою вечера известный российский тяжеловес Александр Емельяненко будет противостоять бразильцу Габриэлу Гонзаге.
Результаты взвешивания:
Вадим Кафаров: 79,6 кг / Артур Караваев: 79,75 кг
Михаил Штин: 61,45 кг / Максим Усоян: 61,25 кг
Дмитрий Малыхин: 93,45 кг / Абдулла Далгатов: 93,95 кг
Александр Грозин: 68,95 кг / Руслан Хисамутдинов: 69,3 кг
Арсений Смирнов: 84,15 кг / Олег Дадонов: 83,95 кг
Никита Чистяков: 62,9 кг / Антон Чернега: 63,05 кг
Олег Оленичев: 84,3 кг / Виталий Слипенко: 83,8 кг
Денис Лаврентьев: 62,05 кг / Режиналдо Виера: 61,9 кг
Михаил Рагозин: 93 кг / Валлисон Карвальо: 93,25 кг
Иван Штырков: 107,35 кг / Жеронимо Дос Сантос: 120,15 кг
Александр Емельяненко: 116,2 кг / Габриэл Гонзага: 119,55 кг.