ЧМ-2018 по хоккею. Швейцария - Австрия: онлайн-трансляция матча (Видео)

В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Второй день турнира в группы А откроют матчем между собой Швейцария и Австрия. Начало поединка в Копенгагене в 13:15 по киевскому времени.

На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.