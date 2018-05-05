ЧМ-2018 по хоккею. Швейцария - Австрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Новости спорта: Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2018
В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Второй день турнира в группы А откроют матчем между собой Швейцария и Австрия. Начало поединка в Копенгагене в 13:15 по киевскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:
Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.
Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.