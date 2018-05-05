Чемпионат мира по хоккею 2018

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Украинцы выиграли серебро и бронзу на Гран-при по прыжкам в воду в России

Горшковозов - Долгов
21:05 Сегодня Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: Украинские спортсмены добыли две медали на Гран-при по прыжкам в воду, который проводится в Казани.

Успех покорился спортсменам в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. Дуэт украинцев Александра Горшковозова и Олега Колодия завоевал бронзу в прыжках с 3-метровой высоты (419,82), уступив китайцам Цао Юаню и Си Сии (457,98), а также российскому тандему Евгений Кузнецов — Илья Захаров (437,43).

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

А вот в прыжках с 10-метровой высоты украинцев ожидало серебро. Горшковозов, в этот раз в паре с Максимом Долговым (414,09), уступили россиянам Александру Бондарю и Виктору Минибаеву (432,72).

Примечательно, что для дуэта Горшковозова и Долгова — это не первый успех в этом году. В середине марта, на соревнованиях в Японии украинцы завоевали бронзу.

Сегодня в одиночных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на соревнованиях выступит Колодий. А завтра, 6 мая, с 10-метровой вышки в воду прыгнет Долгов.

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Новости спорта, Александр Горшковозов, Водные виды спорта, Гран-при по прыжкам в воду в Казани, Максим Долгов, Олег Колодий, Прыжки в воду.
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