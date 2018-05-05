Украинцы выиграли серебро и бронзу на Гран-при по прыжкам в воду в России

Успех покорился спортсменам в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки. Дуэт украинцев Александра Горшковозова и Олега Колодия завоевал бронзу в прыжках с 3-метровой высоты (419,82), уступив китайцам Цао Юаню и Си Сии (457,98), а также российскому тандему Евгений Кузнецов — Илья Захаров (437,43).

А вот в прыжках с 10-метровой высоты украинцев ожидало серебро. Горшковозов, в этот раз в паре с Максимом Долговым (414,09), уступили россиянам Александру Бондарю и Виктору Минибаеву (432,72).

Примечательно, что для дуэта Горшковозова и Долгова — это не первый успех в этом году. В середине марта, на соревнованиях в Японии украинцы завоевали бронзу.

Сегодня в одиночных прыжках в воду с 3-метрового трамплина на соревнованиях выступит Колодий. А завтра, 6 мая, с 10-метровой вышки в воду прыгнет Долгов.