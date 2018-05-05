Украинки завоевали "бронзу" на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Тайцане

Дебютная дистанция в 50 км для женщин на командных чемпионатах мира по спортивной ходьбе отметилась в Тайцане бронзовой наградой украинской команды, национальным рекордом Кристины Юдкиной и мировым рекордом китаянки Жуй Лян. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Кристина Юдкина, Василиса Витовщик и Алина Цвилий держались вместе на протяжении всей дистанции. Неподалеку были и Людмила Шелест с Ксенией Радько. Именно такая командная работа и стала залогом бронзового выступления наших спортсменок.

Кристина Юдкина финишировала 12-й с национальным рекордом Украины – 4:22.15 час. До этого наивысшее достижение в истории страны на этой дистанции также принадлежало ей: в прошлом году в октябре в Ивано-Франковске Юдкина прошла 50 км за 4:32.14 ч, однако тот результат не соответствовал требованиям Положения о национальном рекорде.

Жуй Лян победила с мировым рекордом 4:04.36 час, а вот португалка Инес Энрикес, которой принадлежал предыдущий рекорд (4:05.56 час, 13 августа 2017 года, Лондон), не смогла финишировать. Она держалась впереди на протяжении половины дистанции, но сошла с нее, преодолев около 29 км. Серебряную медаль выиграла китаянка Инь Хан (4:09.09 ч), а бронзовую – австралийка Клэр Таллент (4:09.33 час – личный рекорд).

Командный зачет выиграли китаянки (8 очков). Эквадор (21 очко) и Украина (40 очков) заняли второе и третье места соответственно.