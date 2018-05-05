Чемпионат мира по хоккею 2018

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Франция - Беларусь: онлайн трансляция матча ЧМ по хоккею 2018 (Видео)

Франция - Беларусь
16:59 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2018 года Франция - Беларусь.

В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Во второй день в группе А сыграют Франция и Беларусь,которые начали ЧМ-2018 с поражений от России и Швеции соответственно. Начало поединка в Копенгагене в 17:15 по киевскому времени.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования примут две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.

Все игры группы A группового этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за бронзу и финал пройдут в Копенгагене (всего 34 матча). В Хернинге пройдет 30 игр: все матчи группы B, а также две игры 1/4 финала.

На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.

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