Финляндия - Южная Корея: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости спорта: Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2018 года Финляндия - Южная Корея.
В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Во второй день в группе В сыграют Финляндия и Южная Корея, которые стартуют на ЧМ-2018. Начало поединка в Хернинге в 17:15 по киевскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования примут две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.
Все игры группы A группового этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, матч за бронзу и финал пройдут в Копенгагене (всего 34 матча). В Хернинге пройдет 30 игр: все матчи группы B, а также две игры 1/4 финала.
На чемпионате мира по хоккею участие принимает шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:
Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.
Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.