ЧМ-2018 по хоккею. Финляндия разгромила Южную Корею, Беларусь проиграла Франции

Сборная Финляндии выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. "Суоми" во встрече группы B крупно переиграли команду Южной Кореи со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.

Сборная Беларуси проиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. Во встрече группы А команда уступила французам со счётом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Накануне белорусы всухую уступили шведам со счётом 0:5. Французы же реабилитировались за поражение команде России со счётом 0:7.

Заброшенными шайбами в составе французов отметился новичок «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре. У белорусов точные броски произвели Александр Павлович и Павел Воробей.