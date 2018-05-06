Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России

Украинский борец вольного стиля Кирилл Мешков выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в категории до 92 кг.

В последний соревновательный день в Каспийске украинец провел две схватки. После поражения в четвертьфинале от чемпиона Олимпийских игр-2018 россиянина Абдулрашида Садулае (0:11) Мешков сошелся с латвийцем Домиником Петером в утешительной сетке и победил 4:0.

Таким образом, украинец получил возможность сразиться за бронзу с грузином Иракли Мтсутури, который становился третьим на прошлогоднем чемпионате мира U-23. По ходу встречи Мешков уступал со счетом 0:6, но все же сумел переломить ход схватки, за секунду до конца встречи набрав победное очко и добыв сенсационную медаль: