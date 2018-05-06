Сборная Германии проиграла Норвегии на ЧМ-2018 по хоккею
Новости спорта: Сборная Норвегии по хоккею обыграла Германию на чемпионате мира, который проходит в Дании.
Сборная Норвегии по хоккею обыграла Германию на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает «Советский спорт».
В составе победителей отличились Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик. У финалистов Олимпиады-2018 дубль оформил Патрик Хагер. Еще по шайбе забросили Марк Михаэлис и Янник Зайденберг.
Автором победного буллита стал Матиас Треттенес.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа В
Германия — Норвегия — 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Олимб — 01:41 (4x5)
0:2 — Валькве Ольсен (Линдстрём, Олимб) — 07:31 (5x4)
1:2 — Хагер (Драйзайтль, Плахта) — 14:30 (5x4)
2:2 — Михаэлис (Нёбельс, Мюллер) — 18:41
2:3 — Бастиансен (Сальстен, Валькве Ольсен) — 21:36
3:3 — Хагер (Драйзайтль) — 27:31 (5x4)
3:4 — Сервик — 50:13
4:4 — Зайденберг (Плахта, Драйзайтль) — 50:38
4:5 — Треттенес — 65:00 ( ПБ)