Сборная Германии проиграла Норвегии на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Норвегии по хоккею обыграла Германию на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает «Советский спорт».

В составе победителей отличились Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик. У финалистов Олимпиады-2018 дубль оформил Патрик Хагер. Еще по шайбе забросили Марк Михаэлис и Янник Зайденберг.

Автором победного буллита стал Матиас Треттенес.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа В

Германия — Норвегия — 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Олимб — 01:41 (4x5)

0:2 — Валькве Ольсен (Линдстрём, Олимб) — 07:31 (5x4)

1:2 — Хагер (Драйзайтль, Плахта) — 14:30 (5x4)

2:2 — Михаэлис (Нёбельс, Мюллер) — 18:41

2:3 — Бастиансен (Сальстен, Валькве Ольсен) — 21:36

3:3 — Хагер (Драйзайтль) — 27:31 (5x4)

3:4 — Сервик — 50:13

4:4 — Зайденберг (Плахта, Драйзайтль) — 50:38

4:5 — Треттенес — 65:00 ( ПБ)