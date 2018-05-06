Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе

Мужская команда Китая завоевала золотые медали на командном чемпионате мира по настольному теннису в Швеции. В финале сборная Китая победила команду Германии со счетом 3-0. Третьими стали команды Южной Кореи и Швеции.

Напомним, что Украина остановилась в шаге от исторических медалей чемпионата мира по настольному теннису. Женская сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал, где уступила команде Японии со счетом 0:3. Состав женской сборной Украины: Маргарита Песоцкая, Татьяна Биленко и Анна Гапонова. Мужская сборная Украины не смогла пробиться на турнир.

Отметим также, что интересный случай произошел в женском турнире. Команды Южной и Северной Кореи должны были играть друг против друга, но игра не состоялась – сборные двух Корей отказались играть друг против друга. Соперницы вышли на матч, пожали друг другу руки, поздравили с выходом в финальную часть чемпионата мира, и в полуфинале будет играть Объединенная команда Кореи, как это уже было один раз 27 лет назад. Тогда Объединенная команда Кореи на Чемпионате мира 1991 года победила в финале китайскую команду и завоевала "золото".