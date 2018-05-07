Чемпионат мира по хоккею 2018

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ЧМ по хоккею: Швейцария обыграла Словакию, Финляндия не заметила Латвию

Латвия – Финляндия
08:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: На чемпионате мира по хоккею в Дании состоялись очередные матчи групповой стадии.

В Копенгагене и Хернинге продолжается чемпионат мира по хоккею (6 мая), где сборная Финляндии закинула восемь шайб в ворота Латвии.

Латвия – Финляндия 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Ахо (Савинайнен), 0:2 – 7 Савинайнен (Риикола, Хейсканен), 0:3 – 17 Суомела (), 0:4 – 27 Ахо (), 0:5 – 34 Савинайнен (Терявяйнен), 0:6 – 46 Терявяйнен (Гранлунд, Рантанен), 0:7 – 47 Рантанен (Терявяйнен, Ахо), 0:8 – 51 Терявяйнен (Балинскис), 1:8 – 51 Букартс ().

В параллельном матче Швейцария без особых проблем обыграла Словакию. 

Словакия – Швейцария 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Шервей (Мюллер, Диас), 0:2 – 20 Мюллер (Шервей).

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Латвии, Сборная Финляндии, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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