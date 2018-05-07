Украинские стрелки завоевали ещё три медали на ЧМ среди паралимпийцев

В упражнении Р2 (стрельба на 10 м из пневматического пистолета, женщины) Ирина Ляху заняла второе место, уступив лишь чемпионке Рио-2016 по Ирану. Ляху принесла тем самым уже четвертую лицензию по пулевой стрельбе для паралимпийской команды Украины на Паралимпийские игры в Токио 2020.

Также, в команде Р2 наши девушки завоевали “серебро” — Ляху, Ольга Ковальчук, Анастасия Скок. В упражнении Р1 (стрельба на 10 м из пневматического пистолета, мужчины) команда стала третьей.

Следовательно, в активе украинской команды уже 2 “серебряные” и 5 бронзовых медалей, а также 4 лицензии на Игры в Токио.