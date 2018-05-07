Беларусь – Россия: прогноз и ставки букмекеров на матч ЧМ по хоккею

В понедельник, 7 мая, состоится встреча третьего тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею, в которой сборная России сыграет с командой Беларуси.

Букмекеры из компании bet365 на победу россойской сборной принимают ставки с коэффициентом 1,12. Успех беларусов оценивается в 18,0. А ничейный исход поединка в основное время – 9,5.

Контора bwin также считает фаворитом матча команду России, предлагая поставить на них с коэффициентом 1,1, а на победу Беларуси – 16,5. Вероятность ничейного результата – 11,5.

Отметим, что матч 3-го тура группы А между сборными России и Беларуси пройдет в понедельник, 7 мая, в датском Копенгагене на ледовой площадке Роял Арена. Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.