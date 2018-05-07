Хоккей. Расписание матчей 7 мая на ЧМ-2018

Впервые хоккейный Мундиаль принимает Дания. Сегодня будет сыграно по два матча в группах А и В.

ЧМ-2018 по хоккею

Матчи 7 мая

Группа A 17:15 Беларусь – Россия

Группа B 17:15 США – Германия

Группа A 21:15 Швеция – Франция

Группа B 21:15 Канада – Дания

*время киевское

Ситуация в группах

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования принимают две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.