Хоккей. Расписание матчей 7 мая на ЧМ-2018
Новости спорта: В понедельник, 7 мая, на чемпионате мира по хоккею будет сыграно четыре матча.
Впервые хоккейный Мундиаль принимает Дания. Сегодня будет сыграно по два матча в группах А и В.
ЧМ-2018 по хоккею
Матчи 7 мая
Группа A 17:15 Беларусь – Россия
Группа B 17:15 США – Германия
Группа A 21:15 Швеция – Франция
Группа B 21:15 Канада – Дания
*время киевское
Ситуация в группах
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования принимают две арены, это Роял-Арена (Копенгаген), вмещающая 12 500 зрителей и Боксен (Хернинг) вместимостью 12 тыс.