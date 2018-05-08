Три рекорда установил 85-летний пловец из Житомира

«85-летний житель Житомира Константин Щеглов установил 3 рекорда в возрастной категории 85-89 лет на Чемпионате Украины по плаванию среди ветеранов, который проходил в Харькове», - говорится в сообщении пресс-службы Житомирской ОГА.

В свое время житомирский спортсмен зафиксировал мировой рекорд в командном плавании и завоевал 1 место на Европейских играх во Франции в 2015 году.

Сам Щеглов добавляет: «До этого у меня уже были успехи и на европейских чемпионатах, и на мировых. На чемпионатах Украины я также получал призовые места в своем возрасте, но такого успеха не было. В возрастной категории 85-89 лет я установил 3 рекорда по каждой дистанции по плаванию брассом 100 м и 200 м комплексом».