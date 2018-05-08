Чемпион UFC многому учится у Ломаченко

По словам Диллашоу, он старается взять как можно больше от совместных тренировок с Ломаченко: перенимать технику и боевой интеллект украинского боксера, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Я тоже люблю быть неуловимым соперником, постоянно двигаться и менять стойку. Наблюдаю, как Ломаченко реагирует на оппонента, как сохраняет спокойствие. Именно это пытаюсь больше использовать в своих тренировках. Не нужно торопиться, наоборот следует проявлять терпение и ждать открывающихся возможностей. Не каждый удар должен быть тяжелым. Ломаченко постоянно достает вас, заставляет закрываться, а потом выбирает момент для сильного удара", - отметил американский боец.

Напомним, Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) - спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам.