Ястремская стартовала с победы на турнире во Франции

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире серии ITF Pro Circuit, который ныне проходит во французском Кань-сюр-Мер.

17-летняя украинка в двух сетах разобралась с австралийкой Оливией Роговской, для этого Ястремской понадобилось один час и восемь минут.

В первом сете Ястремская взяла три подачи на приеме. Роговска, в свою очередь, записала в свой актив один брейк-поинт. Украинка вела в счете 5:2 и трижды имела возможность взять сетбол, однако вместо этого позволила сравнять счет австралийке. В итоге, Ястремская сумела довести сет до победы.

Вторую партию украинка начала с проигранной подачи, но в конечном итоге взяла еще три брейк-поинта, что и позволило обыграть австралийку.

Также Ястремская успела успешно выполнить один эйс.

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Оливия Роговска (Австралия) – 7:5, 6:2

Добавим, что во втором раунде Ястремская сыграет с победителем пары Жиль Тайхманн – Полин Парментье.