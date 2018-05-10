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США - Латвия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

Хоккей
14:28 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Прямая видео трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2018 года США - Латвия.

В четверг, 10 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании, встретятся команды из США и Латвии. В предыдущем туре США обыграла Германию, а Латвия разгромила Южную Корею. Поединок США – Латвия начнется в 17:15 по киевскому времени.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Чемпионат мира по хоккею 2018 проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования принимают две арены – Роял-Арена в Копенгагене и Боксен в Хернинге.

Участие в мировом первенстве принимают шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.

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