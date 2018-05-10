Словакия - Франция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости спорта: В четверг, 10 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании, сыграют команды из Словакии и Франции.
В предыдущих матчах Франция проиграла Швеции, а Словакия обыграла Австрию. Поединок Словакия - Франция начнется в 17:15 по киевскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Чемпионат мира по хоккею 2018 проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования принимают две арены – Роял-Арена в Копенгагене и Боксен в Хернинге.
Участие в мировом первенстве принимают шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:
Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.
Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.