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Норвегия - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

Норвегия - Канада
21:00 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Прямая видео-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2018

В четверг, 10 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании, встретятся команды из Канады и Норвегии. В предыдущих матчах Канада разбила Данию, а Норвегия разгромно уступила Финляндии. Поединок Норвегия – Канада начнется в 21:15 по киевскому времени.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Чемпионат мира по хоккею 2018 проходит в двух городах Дании – Копенгагене и Хернинге. Соревнования принимают две арены – Роял-Арена в Копенгагене и Боксен в Хернинге.

Участие в мировом первенстве принимают шестнадцать команд, которые разделены на две группы по рейтингу Международной федерации хоккея:

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Беларусь, Франция, Австрия.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.

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Новости спорта, Норвегия - Канада, Сборная Канады по хоккею, Сборная Норвегии по хоккею, ЧМ-2018 по хоккею.
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