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Чемпионат мира по хоккею: Словакия выиграла у Франции

Словакия – Франция
20:27 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Словакия выиграла на турнире две игры из четырех, у Франции — одна выигранная встреча.

Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.

Словакия – Франция – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Бондра (Буц, Свитана) – 05:37 (5x5)

2:0 – Буц (Свитана, Бондра) – 22:03 (5x5)

2:1 – Клеро (Перре, Жаниль) – 33:39 (5x5)

3:1 – Чайковски (Буц) – 59:50 (en).

Напомним, США в овертайме переиграла Латвию.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Словакии, Сборная Франции, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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