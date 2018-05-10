Чемпионат мира по хоккею: Словакия выиграла у Франции

Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.

Словакия – Франция – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Бондра (Буц, Свитана) – 05:37 (5x5)

2:0 – Буц (Свитана, Бондра) – 22:03 (5x5)

2:1 – Клеро (Перре, Жаниль) – 33:39 (5x5)

3:1 – Чайковски (Буц) – 59:50 (en).

Напомним, США в овертайме переиграла Латвию.