Чемпионат мира по хоккею: сборная США обыграла сборную Латвии

Сборная США оказалась сильнее команды Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Американская команда выиграла все четыре матча на турнире, у Латвии — две победы.

У американской сборной точные броски в свой актив записали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе команды Латвии голы забили Увис Балинскис и Андрис Джериньш.

США – Латвия 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Крайдер (Дебринкэт, Ларкин) – 11:39 (5x4)

1:1 – Балинскис (Блюгерс, Букартс) – 17:52

1:2 Джериньш (Индрашис, Букартс) – 23:20 (5x4)

2:2 – Уайт (Дебринкэт, Кейн) – 37:38 (5x5)

3:2 – Аткинсон (Годро, Кейн) – 61:23 (4x3)

Напомним, Словакия обыграла Францию.