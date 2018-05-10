Австрия - Франция: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018 по хоккею

В пятницу, 11 мая, состоится встреча пятого тура групповой стадии чемпионата мира по хоккею, в которой сборная Франции сыграет с командой Австрии.

Букмекеры из компании bet365 на победу французской сборной принимают ставки с коэффициентом 1,9. Успех австрийцев оценивается в 3,4. А ничейный исход поединка в основное время – 4,1.

Контора bwin также считает фаворитом матча команду Франции, предлагая поставить на них с коэффициентом 1,85, а на победу Австрии – 3,5. Вероятность ничейного результата – 4,25.

Отметим, что матч 5-го тура группы А между сборными Франции и Австрии пройдет в пятницу, 11 мая, в датском Копенгагене на ледовой площадке Роял Арена. Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.