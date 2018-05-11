ЧМ по хоккею: Канада уничтожила Норвегию, Чехия обыграла Россию в овертайме

В Копенгагене и Хернинге продолжается групповая стадия чемпионата мира по хоккею 2018 (10 мая), где сборная Канады разгромила норвежнцев.

Норвегия – Канада 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Макдэвид (Мюррей, Парайко), 0:2 – 12 Хорват (Пажо),

0:3 – 15 Макдэвид (Шварц), 0:4 – 28 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Парайко),

0:5 – 42 Хорват (Дюбуа).

В параллельном матче сборная Чехия обыграла Россию, забив решающий гол в овертайме.

Чехия – Россия 4:3 после ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Нестеров (Каблуков, Барабанов), 1:1 – 14 Крейчи (Гудас, Яшкин), 2:1 – 18 Яшкин (Крейчи, Пастрняк), 2:2 – 21 Григоренко (Анисимов, Бучневич), 3:2 – 24 Пастрняк (Крейчи), 3:3 – 25 Барабанов (Шалунов, Зайцев), 4:3 – 63 Пастрняк (Крейчи, Гронек).